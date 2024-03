QUI FORMELLO, tattica nel pomeriggio: Tudor subito a 3? (FOTO)

Tempo di lettura: 2 minuti

ALLENAMENTI LAZIO - La Lazio si è ritrovata oggi, mercoledì 20 marzo 2024, per effettuare la prima, doppia sessione agli ordini di Igor Tudor. Ecco di seguito il report dell'allenamento dei biancocelesti a Formello.

Qui Formello, il report dell'allenamento della Lazio

Intorno alle ore 11 Igor Tudor ha iniziato a dirigere il suo primo allenamento da tecnico della Lazio. Oggi, come domani, prevista una doppia seduta. Questo pomeriggio, infatti, è in programma verso le ore 17 una sgambata. Nella sessione mattutina è stato svolto lavoro atletico ed esercitazioni tecniche, per poi concludersi con allunghi, torello e partitella 9 contro 9. Aggregati nel finale anche i Primavera Ruggeri, Milani, Di Tommaso, Gonzalez e Saná Fernandes. Assenti, oltre ai sei convocati dalle Nazionali (Marusic, Hysaj, Vecino, Guendouzi, Isaksen e Zaccagni), anche i quattro infortunati.

Tudor tra prove tattiche e il colloquio con Kamada

In attesa del rientro dei convocati e di qualche infortunato, Igor Tudor starebbe pensando di abbozzare un cambio di modulo e di provare la difesa a tre. Al termine della sessione mattutina d'allenamento, inoltre, il tecnico della Lazio avrebbe parlato con Kamada, manifestando la volontà di rilanciarlo. Si attende la prossima settimana per vedere, col gruppo al completo, quali saranno i cambiamenti apportati dal nuovo allenatore biancoceleste.

Seduta pomeridiana

Nella seduta pomeridiana, iniziata intorno alle 17.00, la Lazio si è dedicata a un ampio lavoro tattico. I dettami di mister Tudor sono da imparare il più velocemente possibile e la sosta, in questo senso, potrà dare una mano ai presenti. In questo senso si sarebbero già impostate le idee di una difesa a tre.

Riscaldamento, ovviamente, prima del lavoro principale della seduta e, dopo la tattica, una partitella campo ridotto. Perché si sa, cambiano gli uomini, ma non le abitudini.