QUI FORMELLO, Tudor inizia la settimana che porta alla Juventus

Tempo di lettura: < 1 minuto

ALLENAMENTI LAZIO - Inizia una nuova settimana di lavoro a Formello. Anche oggi, lunedì 25 marzo 2024, la Lazio si è ritrovata al centro d'allenamento per proseguire la preparazione del match di Serie A contro la Juventus, in attesa del rientro dei convocati dalle Nazionali.

Qui Formello, il report dell'allenamento della Lazio

La Lazio si è ritrovata agli ordini di Tudor a Formello questa mattina. Il tecnico biancoceleste ha svolto una sessione simile alle scorse e attende con ansia il rientro di Guendouzi, Hysaj, Marusic, Vecino, Isaksen e Zaccagni, per poter effettuare le prime, vere prove tattiche anti Juventus. L'allenatore croato ha provato ancora il 3-4-2-1, ma tra mercoledì e giovedì potremo avere risposte più concrete in vista del match di sabato 30 marzo.

Le condizioni degli infortunati

Tudor attende inoltre il rientro degli infortunati. In ottica Juventus, resta da valutare il rientro di Patric e Rovella. Anche oggi i due hanno svolto lavoro differenziato, rimandando ai prossimi giorni le decisioni sulla loro possibile convocazioni. Ancora assenti Provedel e Pellegrini. Il terzino non sarebbe comunque stato convocabile, essendo squalificato sia per la prossima di Serie A che in Coppa Italia.