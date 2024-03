QUI FORMELLO, prime prove tattiche anti Juventus per Tudor

Tempo di lettura: < 1 minuto

ALLENAMENTI LAZIO - Igor Tudor riabbraccia i convocati dalle proprie nazionali ed effettua le prime prove tattiche anti Juventus a Formello. Ecco di seguito il report della sessione d'allenamento di oggi, mercoledì 27 marzo 2024, della Lazio al centro sportivo.

Qui Formello, il report dell'allenamento odierno della Lazio

Con i rientri in gruppo di Guendouzi, Hysaj e Marusic, Igor Tudor attende solamente Isaksen e poi avrà il gruppo al completo, esclusi gli infortunati. L'allenatore croato ha svolto una sessione d'allenamento importata al testare il 3-4-2-1. Fronte infermeria, comunque, arrivano altre buone notizie per il nuovo tecnico biancoceleste, che ritrova a pieno servizio anche Patric. Dopo circa un mese e mezzo, il difensore spagnolo dovrebbe aver finalmente smaltito il problema al pube e viaggia verso la convocazione conto la Juventus.

Le condizioni di Provedel e Rovella

Ancora assente sia Provedel, alle prese col recupero della distorsione alla caviglia sinistra rimediato contro l'Udinese, che Rovella. Il mediano non ha ancora smaltito pienamente la pubalgia, alquanto improbabile la presenza anche solo nella lista dei convocati per entrambi nel match contro la Juventus. Chi sarà sicuramente out è Luca Pellegrini, squalificato contro i bianconeri. Il terzino ha ripreso a correre e, dal punto di vista fisico, sta lavorando per tornare al 100%. Per la ripresa degli allenamenti, fissata per domani pomeriggio, si dovrebbe rivedere anche Gustav Isaksen.