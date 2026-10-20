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Como, allenamento a porte aperte: sugli spalti spunta Stefano Pioli
Il Como si prepara alla sfida di Champions League contro il Manchester United e apre le porte del proprio centro sportivo: tra i presenti alla seduta di allenamento è stato notato anche Stefano Pioli.
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Stefano Pioli partecipa all’allenamento del Como
Come riportato da Tuttomercatoweb, l’ex allenatore della Lazio e del Milan, è stato avvistato al centro sportivo del Como, dove ha seguito la sessione dagli spalti del campo principale. Il tecnico sarebbe stato presente anche all’allenamento della giornata precedente. Resta però da chiarire il motivo della sua visita e se sia stato invitato direttamente da Fabregas oppure se la sua presenza sia legata ad altre ragioni.
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