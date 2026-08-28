Allenamento a porte aperte per i tifosi della Lazio, ecco com’è andata!

Come era stato comunicato la Lazio ha svolto l’allenamento aperto ai tifosi: per la prima volta in questa estate, la squadra di Gennaro Gattuso si è allenata davanti a circa mille tifosi sul campo del centro sportivo di Formello, ecco com’è andata:

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L’allenamento di Formello aperto ai tifosi della Lazio

La Lazio è scesa in campo intorno alle 18, accolta dai circa 1200 presenti. Gattuso ha iniziato subito la seduta con un torello, prima di passare alla fase atletica, caratterizzata da scambi ravvicinati, allunghi e lavoro fisico. La squadra si è poi concentrata sui calci piazzati, con particolare attenzione a rimesse laterali, punizioni e calci d’angolo. A lavorare a parte sui piazzati sono stati Ratkov, Serra e Bordon. Successivamente spazio alla partitella, con Gattuso molto presente e pronto a interrompere frequentemente il gioco per correggere i movimenti dei suoi giocatori. Il tecnico ha schierato due formazioni e a decidere la partitella è stato Nicolò Rovella, autore dell’unico gol della sfida. Nel finale, mentre alcuni giocatori sono rimasti sul terreno di gioco per continuare a provare i tiri in porta, altri si sono avvicinati ai sostenitori per il momento più atteso: autografi e saluti ai tifosi. Alle 19:05 l’allenamento è ufficialmente terminato. Tutti i giocatori si sono avvicinati alla tribuna per firmare autografi e salutare i circa mille tifosi presenti.

Moltissimi cori per il nuovo acquisto Andrea Pinamonti e per l’allenatore Gennaro Gattuso che a fine seduta si è avvicinato ai tifosi per autografi e saluti. Anche Matteo Cancellieri ha svolto regolarmente l’allenamento e si è fermato a firmare gli autografi con i tifosi nonostante le voci sul suo possibile addio.

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