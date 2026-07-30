Connect with us

NOTIZIE

Allenamento rovente per la Lazio, Gattuso ha cacciato Taylor: il motivo

Published

1 ora ago

on

Allenamento Lazio Gattuso Taylor

Allenamento mattutino terminato per la Lazio che quest’oggi ha dovuto far fronte ad una sgradevole discussione, scintille in campo tra mister Gennaro Gattuso e Kenneth Taylor: i due avrebbero avuto un diverbio per questioni di gioco.

LEGGI ANCHE: Rambaudi: “Gattuso non scommette su Tavares. Pedraza terzino affidabile”

Lite Gattuso-Taylor in allenamento, cosa è successo in casa Lazio

Animi tesi per la Lazio, soprattutto per Taylor che, stando a quanto emerge da Formello, avrebbe rivolto al tecnico Gattuso alcuni gesti tutt’altro che graditi da parte del nuovo allenatore biancoceleste. Il motivo? Taylor pare si sia lamentato di un colpo subito durante l’allenamento. Reazione non apprezzata da Gattuso che prima ha interrotto momentaneamente la seduta per poi invitare l’olandese, dopo essere stato mandato a quel paese, ad abbandonare il campo. Doccia anticipata per l’ex Ajax che ora dovrà rispondere dell’accaduto lontano da occhi indiscreti. Altri segnali di frattura per una Lazio piuttosto in difficoltà.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

La nostra redazione nasce nel 2011, per la grande immensa passione per la Lazio che ci ha sempre guidato dalla nascita. Il nostro obiettivo è quello di rendere l'informazione biancoceleste libera da ogni tipo di commento e di opinione personale. A noi piace fare i 'cronisti', raccontare quello che vediamo, quello che ci viene detto attraverso le nostre esclusive, approfondire ogni tematica riguardante la prima squadra della Capitale. Il nostro slogan? "Lazionews.eu: la tua Lazio, in tempo reale". FORZA LAZIO!!!

Prossima partita Calendario ›
Amichevole 01/08/2026 · 11:00
Lazio
VS
Avellino
Vai al calendario
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Amichevole 26/07/2026 · 18:00
Lazio
6-0
Finale
Flaminia Civita Castellana
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Atalanta 0 0
2 Bologna 0 0
3 Cagliari 0 0
4 Como 0 0
5 Fiorentina 0 0
6 Frosinone 0 0
7 Genoa 0 0
8 Inter 0 0
9 Juventus 0 0
10 Lazio 0 0
11 Lecce 0 0
12 Milan 0 0
13 Monza 0 0
14 Napoli 0 0
15 Parma 0 0
16 Roma 0 0
17 Sassuolo 0 0
18 Torino 0 0
19 Udinese 0 0
20 Venezia 0 0
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI