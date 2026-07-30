Allenamento rovente per la Lazio, Gattuso ha cacciato Taylor: il motivo

Allenamento mattutino terminato per la Lazio che quest’oggi ha dovuto far fronte ad una sgradevole discussione, scintille in campo tra mister Gennaro Gattuso e Kenneth Taylor: i due avrebbero avuto un diverbio per questioni di gioco.

LEGGI ANCHE: Rambaudi: “Gattuso non scommette su Tavares. Pedraza terzino affidabile”

Lite Gattuso-Taylor in allenamento, cosa è successo in casa Lazio

Animi tesi per la Lazio, soprattutto per Taylor che, stando a quanto emerge da Formello, avrebbe rivolto al tecnico Gattuso alcuni gesti tutt’altro che graditi da parte del nuovo allenatore biancoceleste. Il motivo? Taylor pare si sia lamentato di un colpo subito durante l’allenamento. Reazione non apprezzata da Gattuso che prima ha interrotto momentaneamente la seduta per poi invitare l’olandese, dopo essere stato mandato a quel paese, ad abbandonare il campo. Doccia anticipata per l’ex Ajax che ora dovrà rispondere dell’accaduto lontano da occhi indiscreti. Altri segnali di frattura per una Lazio piuttosto in difficoltà.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP