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L’allenamento a porte aperte non convince: prosegue la protesta dei tifosi
La Lazio ha comunicato l’apertura dei cancelli di Formello ai tifosi biancocelesti per la seduta pomeridiana dell’allenamento di venerdì 28 agosto alle 18:00, ma senza scaldare il cuore dei sostenitori della laziali: la protesta prosegue a oltranza.
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Allenamento Lazio a porte aperte: la protesta dei tifosi continua
Tentativi di riavvicinamento, verrebbe da pensare. La società sta cercando di sfruttare la vittoria di Bologna per riassorbire un po’ di distanza con la tifoseria laziale, distanza culminata con lo sprofondo dei 4mila abbonamenti sottoscritti per la stagione 2026-2027. Una decisione comunicata dal club nella giornata di ieri, mercoledì 26 agosto, e accolta con molta freddezza dal mondo laziale.
Come riportato dal Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, a pesare e non poco sono state anche le modalità di riapertura, avvenuta dopo tre settimane di porte chiuse a Formello. La contestazione resta legata alla gestione del club e non ai risultati: resta da capire quanti tifosi sceglieranno di tornare a Formello.
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