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Altavilla: “Disprezzo era riferito al clima di veleno attorno alla Lazio, mai agli inquirenti”
Presa notizia dell’indagine della Procura di Roma per aggiotaggio ai danni di Lotito e della Lazio, Raniero Altavilla, giornalista di La7, con un tweet su X aveva usato parole molto dure nel commentarla. Nella giornata di oggi, 16 settembre, sempre sui social, ha voluto chiarire meglio il suo pensiero.
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Altavilla chiarisce le sue parole in merito all’indagine per aggiotaggio
“Chiarire è doveroso. Insultare, fate voi. Il mio termine “disprezzo” è riferito al clima di veleno, di cattiveria che si è creato nel mondo Lazio. E’ sfiancante. Solo questo. “MAI e poi MAI” offenderei gli inquirenti con i quali lavoro ogni giorno da 20anni. Non c’è altro da dire”.
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