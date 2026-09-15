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Altavilla: “Indagine? Si sapeva da giorni, non ci sono parole solo tanto disprezzo”

Published

2 ore ago

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Altavilla indagine Bisignani Lotito commento

Raniero Altavilla, giornalista di La7 e grande tifoso laziale, con un tweet su X ha commentato duramente la notizia dell’indagine della Procura di Roma su Bisignani, Masi e Maiolino per il reato contestato di aggiotaggio. Nel mirino il presidente Lotito e le presunte pressioni per fargli cedere la Lazio.

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Il commento di Altavilla sull’indagine a Bisignani della Procura di Roma

“Ecco qui. Quello che da giorni sapevamo è puntualmente arrivato. Non ci sono più parole solo tanto disprezzo“.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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