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Altavilla: “Intervista Lotito? Ancora una volta fa la vittima senza voler davvero ricucire”
Raniero Altavilla, giornalista di La7 e grande tifoso laziale, con un tweet su X ha commentato duramente l’intervista del presidente Lotito rilasciata a Il Fatto Quotidiano. Ecco le sue parole in merito.
Leggi anche: Tifo organizzato: “Lotito vuole un incontro? Prima le scuse per ciò che ha fatto in 22 anni” (VD)
Le parole di Altavilla sull’intervista di Lotito
“Non c’è da dire, come dice lui? “poi si vedrà” e staremo a vedere. Segnalo solo il tempismo non casuale per fare ancora una volta la vittima senza voler davvero provare a ricucire. “Si vedrà…”.
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