Connect with us

NOTIZIE

Altavilla: “Intervista Lotito? Ancora una volta fa la vittima senza voler davvero ricucire”

Published

2 ore ago

on

Altavilla Lotito Lazio protesta parole

Raniero Altavilla, giornalista di La7 e grande tifoso laziale, con un tweet su X ha commentato duramente l’intervista del presidente Lotito rilasciata a Il Fatto Quotidiano. Ecco le sue parole in merito.

Leggi anche: Tifo organizzato: “Lotito vuole un incontro? Prima le scuse per ciò che ha fatto in 22 anni” (VD)

Le parole di Altavilla sull’intervista di Lotito

“Non c’è da dire, come dice lui? “poi si vedrà” e staremo a vedere. Segnalo solo il tempismo non casuale per fare ancora una volta la vittima senza voler davvero provare a ricucire. “Si vedrà…”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 04ª 12/09/2026 · 18:00
Lazio
VS
Milan
Probabili formazioni
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 03ª 07/09/2026 · 20:45
Udinese
1-2
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 9 3
2 Inter 9 3
3 LAZIO 9 3
4 Como 7 3
5 Milan 7 3
6 Juventus 7 3
7 Frosinone 6 3
8 Atalanta 6 3
9 Cagliari 3 3
10 Sassuolo 3 3
11 Udinese 4 3
12 Napoli 3 3
13 Torino 3 3
14 Lecce 3 3
15 Bologna 1 3
16 Parma 1 3
17 Monza 1 3
18 Venezia 0 3
19 Genoa 0 3
20 Fiorentina 0 3
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI