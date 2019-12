Tempo di lettura: < 1 minuto

SCUDETTO SERIE A – Alessandro Altobelli, ex attaccante di Inter e Juventus è tornato a Roma per le festività natalizie. L’ex giocatore è attualmente in quel di Doha per occuparsi di Bein Sport, un network globale di canali sportivi. Di ritorno in Italia ha detto la sua, con un’intervista al Resto del Carlino, sulle squadre in lotta per lo Scudetto, facendo figurare anche la Lazio e Roma.

Lo Scudetto

“Io terrei in considerazione le romane. Stanno facendo bene in campionato, i biancocelesti hanno battuto due volte in poche settimane la Juventus. I giallorossi giocano bene e hanno giovani importanti. Sono forti, daranno del filo da torcere. Forse pochi potevano aspettarsi questo rendimento da parte di entrambe, ma adesso sono lì a poca distanza dalla vetta e non c’è da aspettarsi un loro rallentamento”.