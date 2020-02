Tempo di lettura: < 1 minuto

AMADEUS LAZIO INTER – La vittoria della Lazio nello scontro diretto contro l’Inter ha ravvivato ancor di più l’adrenalina per la lotta scudetto. Allo stadio Olimpico la squadra di Simone Inzaghi ha ribaltato un match che l’aveva vista andare all’intervallo sotto di un gol. Una serata dalle mille emozioni che Amadeus, noto presentatore e tifoso nerazzurro, ha rivissuto ai microfoni di Radio Sportiva.

Amadeus su Lazio Inter

“Avremmo potuto pareggiare, gli episodi hanno condizionato la partita. Rimane l’amaro in bocca, credo che lo scudetto lo vincerà chi sbaglierà di meno. Ma se alla vigilia del campionato ci avessero detto che a febbraio saremmo stati a lottare per il titolo, noi tifosi avremmo messo la firma. Quella con la Juve sarà una partita determinante, dobbiamo portare via almeno un punto da Torino. Padelli? Ingiusto dargli delle colpe per la sconfitta con la Lazio. Quando un portiere non gioca mai perché è sempre riserva, anche la squadra ne risente essendo più contratta e preoccupata”.

