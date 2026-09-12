Amelia: “Gattuso ha accettato la Lazio a modo suo, sta facendo un grande lavoro”

L’ex portiere Marco Amelia ha parlato ai microfoni di Sky Sport del big match di sabato pomeriggio Lazio-Milan, di scena allo stadio Olimpico a partire dalle ore 18.

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Le parole di Marco Amelia su Lazio Milan.

“L’analisi di Amorim è giusta: il campionato è partito con tanti cambiamenti e soprattutto il Milan era reduce dal fallimento dell’anno scorso. Poi è andato via uno come Leao, che forse aveva fatto il suo tempo. Ci vuole continuità ed equilibrio, quando arrivi questi top club con top giocatori è normale ricevere critiche, il Milan è uno dei club più seguiti al mondo. L’allenatore però deve avere le spalle larghe per rispondere in allenamento, in partita e in conferenza e in questo Amorim mi sembra che si stia stia comportando molto bene”.

Amelia sulla Lazio di Gattuso.



“Rino ha accettato la Lazio col suo modo deciso. Lui è un personaggio di sport incredibile. In un ambiente con delle difficoltà per la frattura fra tifosi e società è stato molto bravo, compattando il gruppo col lavoro sul campo e dando segnali giusti anche tramite il mercato, prendendo giocatori forti come ad esempio Frattesi. Rino sta facendo un ottimo lavoro, mi auguro che la frattura coi tifosi possa ricomporsi perché alla fine il calcio è della gente”.

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