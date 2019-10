NEWS DELLA GIORNATA – Tempo di Nazionale. Stasera, all’Olimpico, scende infatti in campo la Nazionale italiana contro la Grecia, per il match valido per le qualificazioni ad Euro2020. Ecco tutti i risultati dei biancocelesti impegnati nelle rispettive patrie; Strakosha, il cui errore è stato decisivo per il ko dell’Albania, si è scusato con i tifosi.

Formello

Chi è rimasto a Roma, invece, continua ad allenarsi in vista della ripresa del campionato sabato 19 ottobre contro l’Atalanta. Stamane, a Formello, è andata in scena l’amichevole con la Primavera, vinta per 4-0: in gol Cataldi, Adekanye, Jony e Moro.

Calciomercato

Ecco il piano per blindare Luis Alberto fino al 2022. Dal Belgio avanza il nome di Amrabat, ambito anche da un altro club italiano. E Correa, fresco di rinnovo fino al 2024, risulta tra i protagonisti (in negativo) di una statistica.

Atalanta

Brutte notizie per Gasperini, che deve fare i conti con l’infortunio rimediato in Nazionale dal centravanti Duvan Zapata: il colombiano potrebbe saltare la Lazio. Intanto, la squadra nerazzurra continua la preparazione in vista del match di sabato prossimo all’Olimpico: ecco il report della seduta odierna.

Il resto delle news

Lotito studia il piano per combattere il tema razzismo negli stadi; la fidanzata ed il papà di Vavro raccontano il calciatore. E Acerbi dimostra per l’ennesima volta di essere un campione anche fuori dal campo.

Alessandra Marcelli