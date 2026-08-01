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Ascoli-Lazio, ecco dove seguire il match del Del Duca
Non c’è tempo per rifiatare e dopo il 6-3 inflitto all’Avellino, la Lazio si prepara ad affrontare l’Ascoli nello stadio bianconero: come seguire la quarta amichevole estiva dei biancocelesti.
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Dove seguire la gara amichevole Ascoli Lazio di domenica 2 agosto 2026.
Domani sera alle 20:45 di fronte a circa 10mila persone la Lazio affronterà l’Ascoli allo stadio Lillo Del Duca. I marchigiani sono appena saliti in Serie B e rappresenteranno un test probante per gli uomini di Gattuso.
Sarà possibile seguire la gara fra i biancocelesti e i bianconeri del lazialissimo presidente Passeri in diretta su DAZN.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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