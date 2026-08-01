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Ascoli-Lazio, ecco dove seguire il match del Del Duca

Published

2 ore ago

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amichevole ascoli lazio dove seguire gara

Non c’è tempo per rifiatare e dopo il 6-3 inflitto all’Avellino, la Lazio si prepara ad affrontare l’Ascoli nello stadio bianconero: come seguire la quarta amichevole estiva dei biancocelesti.

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Dove seguire la gara amichevole Ascoli Lazio di domenica 2 agosto 2026.

Domani sera alle 20:45 di fronte a circa 10mila persone la Lazio affronterà l’Ascoli allo stadio Lillo Del Duca. I marchigiani sono appena saliti in Serie B e rappresenteranno un test probante per gli uomini di Gattuso.

Sarà possibile seguire la gara fra i biancocelesti e i bianconeri del lazialissimo presidente Passeri in diretta su DAZN.

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1 Atalanta 0 0
2 Bologna 0 0
3 Cagliari 0 0
4 Como 0 0
5 Fiorentina 0 0
6 Frosinone 0 0
7 Genoa 0 0
8 Inter 0 0
9 Juventus 0 0
10 Lazio 0 0
11 Lecce 0 0
12 Milan 0 0
13 Monza 0 0
14 Napoli 0 0
15 Parma 0 0
16 Roma 0 0
17 Sassuolo 0 0
18 Torino 0 0
19 Udinese 0 0
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