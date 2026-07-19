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Lazio di Gattuso all’opera, domani primo test amichevole
Lunedì 20 luglio prima amichevole per la Lazio di Gattuso in quel di Formello: il primo avversario stagionale sarà la Primavera di mister Punzi.
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Prima amichevole per la Lazio di Gattuso contro la Primavera biancoceleste.
Primo appuntamento importante per la Lazio di Gattuso che lunedì 20 luglio alle ore 18 scenderà in campo a Formello per il primo testa amichevole contro la Primavera di mister Punzi. Gara che andrà in scena a porte chiuse, ma sarà importante per il tecnico calabrese, per avere i primi riscontri effettivi dai suoi ragazzi dopo una settimana di ritiro.
Redazione Lazionews.eu
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