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Lazio di Gattuso all’opera, domani primo test amichevole

Published

43 minuti ago

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Lunedì 20 luglio prima amichevole per la Lazio di Gattuso in quel di Formello: il primo avversario stagionale sarà la Primavera di mister Punzi.

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Prima amichevole per la Lazio di Gattuso contro la Primavera biancoceleste.

Primo appuntamento importante per la Lazio di Gattuso che lunedì 20 luglio alle ore 18 scenderà in campo a Formello per il primo testa amichevole contro la Primavera di mister Punzi. Gara che andrà in scena a porte chiuse, ma sarà importante per il tecnico calabrese, per avere i primi riscontri effettivi dai suoi ragazzi dopo una settimana di ritiro.

Redazione Lazionews.eu

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