COMUNICATI UFFICIALI
Cambia l’orario di Lazio Avellino: il comunicato ufficiale
Comunicato ufficiale improvviso della Lazio che ha deciso di anticipare l’amichevole contro l’Avellino alle ore 9:30 di sabato 1 agosto.
LEGGI ANCHE: QUI FORMELLO – Ritiro giorno 18: tanta tattica e una penitenza per Taylor (VD)
Il comunicato ufficiale della S.S. Lazio in merito all’amichevole contro l’Avellino.
“La S.S. Lazio rende noto che il fischio d’inizio dell’amichevole contro l’Avellino, in programma sabato 1° agosto presso il Training Center di Formello, è stato anticipato alle ore 9:30.
Il match sarà trasmesso in diretta streaming su sslazio.it sull’App ufficiale della S.S. Lazio, su Lazio Style Radio, anche in FM sugli 89.3 MHz, sul canale Youtube del Club, DAZN e Sportitalia”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Atalanta
|0
|0
|2
|Bologna
|0
|0
|3
|Cagliari
|0
|0
|4
|Como
|0
|0
|5
|Fiorentina
|0
|0
|6
|Frosinone
|0
|0
|7
|Genoa
|0
|0
|8
|Inter
|0
|0
|9
|Juventus
|0
|0
|10
|Lazio
|0
|0
|11
|Lecce
|0
|0
|12
|Milan
|0
|0
|13
|Monza
|0
|0
|14
|Napoli
|0
|0
|15
|Parma
|0
|0
|16
|Roma
|0
|0
|17
|Sassuolo
|0
|0
|18
|Torino
|0
|0
|19
|Udinese
|0
|0
|20
|Venezia
|0
|0
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO15 ore ago
Romagnoli – Al Sadd, riavviati i dialoghi: la situazione
-
CALCIOMERCATO LAZIO13 ore ago
Sergi Dominguez alla Lazio, diminuiscono le possibilità di fumata bianca
-
NOTIZIE2 giorni ago
Flaminio, la Soprintendenza evidenzia due problemi e frena l’iter
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Gimenez Lazio, la trattativa si preannuncia lunga: i tempi