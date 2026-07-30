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COMUNICATI UFFICIALI

Cambia l’orario di Lazio Avellino: il comunicato ufficiale

Published

2 ore ago

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amichevole lazio avellino comunicato ufficiale

Comunicato ufficiale improvviso della Lazio che ha deciso di anticipare l’amichevole contro l’Avellino alle ore 9:30 di sabato 1 agosto.

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Il comunicato ufficiale della S.S. Lazio in merito all’amichevole contro l’Avellino.

“La S.S. Lazio rende noto che il fischio d’inizio dell’amichevole contro l’Avellino, in programma sabato 1° agosto presso il Training Center di Formello, è stato anticipato alle ore 9:30. 

Il match sarà trasmesso in diretta streaming su sslazio.it sull’App ufficiale della S.S. Lazio, su Lazio Style Radio, anche in FM sugli 89.3 MHz, sul canale Youtube del Club, DAZN e Sportitalia”.

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