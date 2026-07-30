NOTIZIE
Lazio Avellino, ecco dove seguire la terza amichevole dell’era Gattuso
La Lazio torna in campo sabato 1 luglio alle ore 11 contro l’Avellino di Alessandro Nesta: ecco come seguire la terza amichevole dei ragazzi di Gattuso.
LEGGI ANCHE: QUI FORMELLO – Ritiro giorno 18: tanta tattica e una penitenza per Taylor (VD)
Come seguire l’amichevole fra Lazio e Avellino in programma sabato 1 luglio a Formello.
Gennaro Gattuso cerca conferme dopo le vittorie contro la Primavera e contro la Flaminia Civita Castellana. Test sicuramente più probante per i biancocelesti contro l’Avellino di Alessandro Nesta.
La sfida andrà in scena a Formello sabato 1 agosto alle ore 11 e verrà trasmessa in diretta streaming sul sito ufficiale e sull’app della S.S. Lazio, su Lazio Style Radio. Sarà possibile seguire il match anche sul canale Youtube della società capitolina, su DAZN e su Sportitalia.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Atalanta
|0
|0
|2
|Bologna
|0
|0
|3
|Cagliari
|0
|0
|4
|Como
|0
|0
|5
|Fiorentina
|0
|0
|6
|Frosinone
|0
|0
|7
|Genoa
|0
|0
|8
|Inter
|0
|0
|9
|Juventus
|0
|0
|10
|Lazio
|0
|0
|11
|Lecce
|0
|0
|12
|Milan
|0
|0
|13
|Monza
|0
|0
|14
|Napoli
|0
|0
|15
|Parma
|0
|0
|16
|Roma
|0
|0
|17
|Sassuolo
|0
|0
|18
|Torino
|0
|0
|19
|Udinese
|0
|0
|20
|Venezia
|0
|0
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO15 ore ago
Romagnoli – Al Sadd, riavviati i dialoghi: la situazione
-
CALCIOMERCATO LAZIO13 ore ago
Sergi Dominguez alla Lazio, diminuiscono le possibilità di fumata bianca
-
NOTIZIE2 giorni ago
Flaminio, la Soprintendenza evidenzia due problemi e frena l’iter
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Gimenez Lazio, la trattativa si preannuncia lunga: i tempi