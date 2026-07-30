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Lazio Avellino, ecco dove seguire la terza amichevole dell’era Gattuso

Published

3 ore ago

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Gennaro Gattuso

La Lazio torna in campo sabato 1 luglio alle ore 11 contro l’Avellino di Alessandro Nesta: ecco come seguire la terza amichevole dei ragazzi di Gattuso.

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Come seguire l’amichevole fra Lazio e Avellino in programma sabato 1 luglio a Formello.

Gennaro Gattuso cerca conferme dopo le vittorie contro la Primavera e contro la Flaminia Civita Castellana. Test sicuramente più probante per i biancocelesti contro l’Avellino di Alessandro Nesta.

La sfida andrà in scena a Formello sabato 1 agosto alle ore 11 e verrà trasmessa in diretta streaming sul sito ufficiale e sull’app della S.S. Lazio, su Lazio Style Radio. Sarà possibile seguire il match anche sul canale Youtube della società capitolina, su DAZN e su Sportitalia.

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