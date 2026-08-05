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Dal Barcellona all’Ostiamare, il declino della Lazio

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37 minuti ago

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Aquila

Mercoledì 5 agosto alle ore 18 la Lazio di Gattuso affronterà l’Ostiamare, nella quinta amichevole estiva della stagione 2026/2027, nel 2000 i biancocelesti scendevano in campo all’Amsterdam Arena contro il Barcellona. A distanza di 26 anni il prestigio dei test pre-campionato dei capitolini è decisamente cambiato.

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Il livello delle amichevoli estive della Lazio è drasticamente peggiorato.

Ventisei anni fa la scudettata Lazio di Cragnotti affrontava in amichevole il Barcellona di Rivaldo all’Amsterdam Arena. Primo tempo stratosferico dei biancocelesti, chiuso sul punteggio di 3-1 grazie alle reti di Mihajlovic e di Salas (doppietta). Per i blaugrana nella prima frazione a segno Dani. Il pareggio nei secondi quarantacinque minuti portò la firma di Gerard e di Rivaldo.

Queste le formazioni di partenza di Lazio e Barcellona nell’amichevole del 5 agosto 2000.

  • LAZIO: Peruzzi, Gottardi, Colonnese, Mihajlovic, Pancaro, Stankovic, Lombardo, De La Peña, Baronio, Salas, Ravanelli. All.: Eriksson.
  • BARCELLONA: Dutruel, Reiziger, Petit, Sergi, F. De Boer, Gerard, Xavi, Cocu, Zenden, Kluivert, Dani. All.: Serra Ferrer.

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3 Cagliari 0 0
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5 Fiorentina 0 0
6 Frosinone 0 0
7 Genoa 0 0
8 Inter 0 0
9 Juventus 0 0
10 Lazio 0 0
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