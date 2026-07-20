Lazio, oggi il primo test contro la Primavera: il possibile modulo di Gattuso

Questa sera è in programma la prima amichevole stagionale della Lazio di Gennaro Gattuso che scenderà in campo alle ore 18.00 a Formello per affrontare la Primavera. Ecco con quale modulo dovrebbero scendere in campo i biancocelesti.

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Tutti gli indizi portano al 4-2-3-1

C’è curiosità intorno alla prima sgambata stagionale della Lazio di Gattuso. Come evidenziato da Il Messaggero questa mattina, gli indizi di questi primi 7 giorni di allenamento portano a pensare che il tecnico proverà il 4-2-3-1. Il ritiro è però solo all’inizio e a Gattuso oggi mancano tanti giocatori in rosa, complici le tante cessioni dei big. Sarà sicuramente l’occasione per vedere all’opera giocatori come Ratkov o Przyborek che hanno voglia di mettersi in mostra.

Le gambe saranno inevitabilmente appesantite dai carichi della preparazione, ma Gennaro Gattuso si aspetta di vedere in campo i primi automatismi provati durante gli allenamenti. Gli occhi saranno puntati sulla nuova coppia difensiva formata da Doekhi e Provstgaard, pronta alla prima uscita stagionale, così come Dia che sta facendo bene in allenamento.

La rosa di questa Lazio molto diversa dall’ultima che ricordiamo sarà ridotta, com’è inevitabile tra infortuni e cessioni. Oltre ai lungodegenti Cataldi, Isaksen, Furlanetto e Patric, restano da valutare anche le condizioni di Rovella, fermato dalla febbre negli ultimi giorni. Tavares e Dele-Bashiru saranno invece disponibili, e magari potranno essere titolari nell’undici che sarà schierato, il quale resta tutto da decifrare.

Le due formazioni si affronteranno indossando le pettorine, in un match chiuso a stampa e tifosi. Curiosamente, come scrive Il Messaggero, Gattuso svolgerà un doppio ruolo: farà sia da tecnico che da arbitro. L’ex CT gestirà l’andamento della partita, interromperà l’azione ogni volta che lo riterrà opportuno per fornire indicazioni, e correggerà le distanze tra i reparti. Più che un’amichevole, sarà una lunga esercitazione tattica. Il risultato non interessa a nessuno: si giocherà per avere risposte dal campo.

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