COMUNICATI UFFICIALI
L’amichevole contro l’Ostiamare sarà a porte chiuse: il comunicato della Lazio
Attraverso un comunicato ufficiale, la SS Lazio ha annunciato che la prossima amichevole contro l’Ostiamare, prevista per mercoledì 5 agosto alle ore 18, si terrà a porte chiuse nel centro sportivo di Formello.
Leggi anche: “Ciapparoni: “Lotito ha sempre più pressione ed è completamente isolato“
La Lazio comunica che l’amichevole contro l’Ostiamare si giocherà a porte chiuse
“La S.S. Lazio rende noto che l’amichevole contro l’Ostiamare, prevista per mercoledì 5 agosto alle ore 18:00, si terrà sul campo centrale del Training Center di Formello, a causa dell’indisponibilità del manto erboso dello stadio Mirko Fersini. La gara, dunque, verrà disputata a porte chiuse”.
“Il match sarà trasmesso in diretta streaming su sslazio.it, sull’App ufficiale della S.S. Lazio, su Lazio Style Radio, anche in FM sugli 89.3 MHz, sul canale YouTube del Club, DAZN e Sportitalia”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Atalanta
|0
|0
|2
|Bologna
|0
|0
|3
|Cagliari
|0
|0
|4
|Como
|0
|0
|5
|Fiorentina
|0
|0
|6
|Frosinone
|0
|0
|7
|Genoa
|0
|0
|8
|Inter
|0
|0
|9
|Juventus
|0
|0
|10
|Lazio
|0
|0
|11
|Lecce
|0
|0
|12
|Milan
|0
|0
|13
|Monza
|0
|0
|14
|Napoli
|0
|0
|15
|Parma
|0
|0
|16
|Roma
|0
|0
|17
|Sassuolo
|0
|0
|18
|Torino
|0
|0
|19
|Udinese
|0
|0
|20
|Venezia
|0
|0
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO10 ore ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
CALCIOMERCATO LAZIO12 ore ago
Romagnoli Al Sadd, l’affare è definitivamente saltato
-
CALCIOMERCATO LAZIO7 ore ago
Il Barcellona si riprende Dominguez? Concorrenza dalla Bundes per i blaugrana
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 ora ago
Cancellieri: per la sua cessione si complica la pista Celtic