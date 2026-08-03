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COMUNICATI UFFICIALI

L’amichevole contro l’Ostiamare sarà a porte chiuse: il comunicato della Lazio

Published

2 ore ago

on

Formello

Attraverso un comunicato ufficiale, la SS Lazio ha annunciato che la prossima amichevole contro l’Ostiamare, prevista per mercoledì 5 agosto alle ore 18, si terrà a porte chiuse nel centro sportivo di Formello

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La Lazio comunica che l’amichevole contro l’Ostiamare si giocherà a porte chiuse

“La S.S. Lazio rende noto che l’amichevole contro l’Ostiamare, prevista per mercoledì 5 agosto alle ore 18:00, si terrà sul campo centrale del Training Center di Formello, a causa dell’indisponibilità del manto erboso dello stadio Mirko Fersini. La gara, dunque, verrà disputata a porte chiuse”.

“Il match sarà trasmesso in diretta streaming su sslazio.it, sull’App ufficiale della S.S. Lazio, su Lazio Style Radio, anche in FM sugli 89.3 MHz, sul canale YouTube del Club, DAZN e Sportitalia”.

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