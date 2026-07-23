Non solo mal di gol: anche la difesa della Lazio balla

I segnali dati dalla prima amichevole contro la Primavera sono tutt’altro che incoraggianti: non solo prosegue la carestie davanti, dove l’attacco non riesce a incidere, ma anche in difesa emergono le prime incertezze per Gennaro Gattuso, che ha potuto osservare un reparto tutto da registrare.

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Le incertezze della difesa mostrate nell’amichevole contro la Primavera

Se il mal di gol è un problema noto che la Lazio si porta dietro da diverse stagioni, a partire dall’addio di Ciro Immobile, le incertezze difensive viste nell’amichevole contro la Primavera sono una novità. La partita si è conclusa con una vittoria per 3-1 della prima squadra, ma i segnali raccolti non sono incoraggianti. Come sottolinea il Messaggero, tutti e quattro i gol sono stati incassati da Mandas, non esente da colpe: sul tiro di Avram avrebbe potuto fare di meglio, così come l’uscita che ha portato al rigore siglato da Artistico non è stata delle migliori. Alle sue spalle Motta scalpita, ma il greco, tornato a Roma per fare il titolare, è avanti nelle gerarchie. Tuttavia, si vede la ruggine accumulata in un anno di mancato impiego.

La difesa non convince

L’uscita di Gila e la telenovela Romagnoli hanno aperto una voragine nel reparto arretrato della Lazio. In attesa di vedere Doekhi, l’unico centrale titolare e in grado di fornire certezze visto in campo era Provstgaard. Al suo fianco è stato schierato Marusic, ma la collocazione non convince. Patric era assente per infortunio, ma è considerato inaffidabile, così come Gigot. Il reparto si ritrova così svuotato e ridotto allo scheletro, per il momento sorretto dal solo Provstgaard.

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