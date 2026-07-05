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Amichevoli estive Lazio: nessuna partita all’estero in programma
La Lazio ha comunicato ufficialmente il programma delle amichevoli estive a Formello, la squadra di Gattuso affronterà solamente squadre italiane, senza mai uscire dal Belpaese.
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Nessuna amichevole all’estero per la Lazio, non accadeva dal 2010.
La Lazio ha deciso di preparare la stagione 2026/2027 completamente in Italia e in particolare nel quartier generale di Formello. La società capitolina ha comunicato ufficialmente quelle che saranno le amichevoli del precampionato.
Sei appuntamenti tutti contro squadre italiane. I ragazzi di Gattuso incontreranno nell’ordine Lazio Primavera, Flaminia Civita Castellana, Avellino, Ascoli, Ostiamare e Frosinone. L’ultima volta che i biancocelesti non erano usciti dal Belpaese per le amichevoli estive risale al 2010.
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