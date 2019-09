SUPERCOPPA ITALIANA – La Supercoppa Italiana 2019 si dovrebbe giocare nel mese di dicembre a Gedda. Amnesty International e UsigRai hanno scritto una lettera a Lazio e Juve chiedendo di non disputare la gara in Arabia Saudita. Questo il testo del messaggio.

La lettera

“Nonostante la grande campagna di comunicazione messa in campo dal governo saudita per accreditare un paese impegnato nelle riforme. la situazione dei diritti umani rimane estremamente preoccupante. Se è stato abolito il divieto di guida per le donne ed è stato riformato l’istituto del ‘guardiano maschile’ da cui dipendeva ogni scelta riguardo alla vita personale e pubblica delle donne, le attiviste che avevano promosso le campagne su quei temi languono in carcere. Si tratterebbe piuttosto di subordinare un ritorno in Arabia Saudita solo a fronte di effettive, concrete e misurabili riforme nel campo dei diritti umani, prime tra tutte, la scarcerazione delle decine di uomini e donne in prigione solo a causa delle loro idee e l’introduzione della libertà di stampa”.