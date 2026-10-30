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Amorim: “È una questione di momentum psicologico, come contro la Lazio”

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4 ore ago

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Amorim conferenza stampa Milan Inter

Alla vigilia del derby della Madonnina, l’allenatore dei rossoneri, Ruben Amorim, ha preso ad esempio la partita contro la Lazio per spiegare il motivo per cui la sua squadra non riesce a rendere al massimo per tutti i novanta minuti: le sue parole, nella conferenza stampa di presentazione di Milan Inter.

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Le parole di Amorim in conferenza stampa prima di Milan inter

“Se analizziamo le nostre prestazioni, emergono difficoltà di diversa natura. Ci sono partite che cominciamo malissimo e chiudiamo in crescendo, come contro la Lazio, e altre in cui disputiamo ottimi sessantasei minuti, come contro l’Atalanta, per poi calare d’intensità. A volte è più una questione di momentum psicologico che di minutaggio cronologico”.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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