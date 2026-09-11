Connect with us

NOTIZIE

Amorim condizionato dall’Europa League? Possibile turnover con la Lazio

Published

5 ore ago

on

amorim novita formazione lazio milan

Vigilia del big match di campionato fra Lazio e Milan, in programma sabato alle ore 18: Amorim sta valutando delle novità di formazione, considerando il debutto in Europa League contro il Benfica di mercoledì prossimo.

LEGGI ANCHE: Senza gol degli attaccanti Gattuso può rivalutare Icardi

Turnover per Amorim in vista di Lazio Milan: le ultime novità di formazione.

Il Milan torna a disputare l’Europa League con la velleità di provare ad arrivare fino in fondo nella competizione. Mercoledì prossimo i meneghini ospiteranno il Benfica all’esordio, ma prima c’è da pensare alla Lazio.

Difficile credere che il tecnico portoghese attui una rivoluzione, ma è facile pensare che magari a Roma uno come Modric possa rifiatare per lasciare spazio a Jashari.

I ballottaggi di Amorim in vista della Lazio.

Restano inoltre aperti dei ballottaggi, che dovranno tenere presente le condizioni ad esempio di Mario Gila, di rientro da un infortunio. Certi del posto Maignan, Pavlovic e Goncalo Ramos. Ciò non toglie che possa trovare spazio Camarda durante la partita, in modo da far rifiatare il portoghese in vista della coppa.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 04ª 12/09/2026 · 18:00
Lazio
VS
Milan
Probabili formazioni
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 03ª 07/09/2026 · 20:45
Udinese
1-2
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 9 3
2 Inter 9 3
3 LAZIO 9 3
4 Como 7 3
5 Milan 7 3
6 Juventus 7 3
7 Frosinone 6 3
8 Atalanta 6 3
9 Cagliari 3 3
10 Sassuolo 3 3
11 Udinese 4 3
12 Napoli 3 3
13 Torino 3 3
14 Lecce 3 3
15 Bologna 1 3
16 Parma 1 3
17 Monza 1 3
18 Venezia 0 3
19 Genoa 0 3
20 Fiorentina 0 3
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI