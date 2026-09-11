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Amorim condizionato dall’Europa League? Possibile turnover con la Lazio
Vigilia del big match di campionato fra Lazio e Milan, in programma sabato alle ore 18: Amorim sta valutando delle novità di formazione, considerando il debutto in Europa League contro il Benfica di mercoledì prossimo.
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Turnover per Amorim in vista di Lazio Milan: le ultime novità di formazione.
Il Milan torna a disputare l’Europa League con la velleità di provare ad arrivare fino in fondo nella competizione. Mercoledì prossimo i meneghini ospiteranno il Benfica all’esordio, ma prima c’è da pensare alla Lazio.
Difficile credere che il tecnico portoghese attui una rivoluzione, ma è facile pensare che magari a Roma uno come Modric possa rifiatare per lasciare spazio a Jashari.
I ballottaggi di Amorim in vista della Lazio.
Restano inoltre aperti dei ballottaggi, che dovranno tenere presente le condizioni ad esempio di Mario Gila, di rientro da un infortunio. Certi del posto Maignan, Pavlovic e Goncalo Ramos. Ciò non toglie che possa trovare spazio Camarda durante la partita, in modo da far rifiatare il portoghese in vista della coppa.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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