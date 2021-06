Amoruso: “Sarri alla Lazio? Scelta saggia. Tare farà un mercato all’altezza”

- Advertisement -

AMORUSO INTERVISTA – Intervenuto ai microfoni di TMWradio, Nicola Amoruso ha parlato dell’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. L’ex Juventus ha poi sottolineato i grandi progetti di mercato di Igli Tare.

L’arrivo di Sarri

“Se Sarri ha bisogno di una squadra giusta? Sì, ma la Lazio ha dimostrato spesso capacità di scelta e ora hanno un allenatore che ha voglia ed entusiasmo per questa nuova sfida. Scelta saggia, Roma può essere l’ambiente ideale per Sarri. Mercato? Hanno spesso scoperto e valorizzato dei giovani, non ho dubbi che Tare riuscirà ad allestire una grande squadra, formato Sarri”.