CALCIOMERCATO LAZIO – Mancano ancora poco più di due mesi all’inizio del mercato di gennaio, ma sono già tanti i rumors che circolano in attesa della prossima sessione. Nei giorni scorsi il nome di Sofyan Amrabat del Verona è stato accostato alla Lazio. Secondo quanto riporta Gazzetta.it però sul centrocampista non ci sarebbero soltanto I biancocelesti.



Amrabat

Secondo Gazzetta.it, anche la Fiorentina sarebbe interessata ad Amrabat. Il centrocampista di proprietà del Bruges ed in prestito al Verona, piacerebbe molto a Montella che lo vorrebbe come rinforzo per gennaio. Se la Lazio vuole il marocchino deve fare i conti con i viola.