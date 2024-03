Frode fiscale, chiesti 4 anni e 9 mesi di reclusione per Ancelotti

Tempo di lettura: < 1 minuto

ANCELOTTI FRODE FISCALE - Carlo Ancelotti sarebbe finito nel mirino del fisco spagnolo. La Procura di Madrid avrebbe chiesto quattro anni e nove mesi di reclusione per l'allenatore del Real Madrid, accusato di aver frodato le casse pubbliche per oltre un milione di euro tra il 2014 e il 2015.

Spagna, Procura chiede 4 anni e 9 mesi di carcere per Ancelotti

In realtà il tecnico del Real Madrid avrebbe già pagato il suo debito, versando nelle casse dell'Erario 1.4 milioni di euro. Secondo il Pubblico Ministero Ancelotti "per evitare la tassazione dei proventi derivanti dai diritti d'immagine", sia quelli percepiti dal Real Madrid che da altri marchi in occasione di vari eventi, avrebbe fatto ricorso ad una rete "complessa e confusa" di trust e società e avrebbe "simulato la cessione dei suoi diritti di immagine ad enti domiciliati fuori dalla Spagna". Si attendono ulteriori sviluppi sulla vicenda