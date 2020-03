Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO RITIRO AURONZO MARIENFELD – Mentre le società cercano una data possibile per tornare ad allenarsi, oggi ci sarà una riunione in conference call proprio su questo argomento, si pensa anche al futuro. Con un campionato che potrebbe protrarsi anche in estate, per la Lazio sarebbe in bilico anche il ritiro pre campionato.

Lazio, Auronzo di Cadore e Marienfeld in bilico

Come riportato dal Corriere dello Sport, i biancocelesti avevano già programmato il ritiro di Auronzo di Cadore dall’11 al 25 luglio; poi Marienfeld, anticipato da un veloce passaggio a Formello. Ovvero lo stesso programma di sempre. Le date, però, potrebbero essere rispettate nel caso in cui il campionato finisse in tempi accettabili. Inoltre, il rapporto con Media Sport Event è ottimo e non ci sarebbero quindi problemi a far slittare il ritiro di Auronzo di due o tre settimane. Il turismo del luogo gode di grande attenzione quando i biancocelesti arrivano sotto le Tre Cime, e non ci sarebbero problemi quindi ad aspettare l’evolversi della situazione.

