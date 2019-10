NEWS DELLA GIORNATA LAZIO – Domenica 20 ottobre, non si placano le polemiche post Lazio-Atalanta. I biancocelesti acquisiscono nuove consapevolezze dopo l’importante rimonta e intanto la squadra si è ritrovata questa mattina per proiettarsi già alla gara con il Celtic. Di seguito tutte le notizie più rilevanti di giornata.

Lazio Atalanta

Dopo il match disputato ieri all’Olimpico tra Lazio ed Atalanta, le polemiche non accennano a placarsi. Continua il post partita incandescente, con il club bergamasco che ha risposto alla nota della Lazio con un comunicato sul suo sito ufficiale. Dopo il match sono intervenuti Giancarlo Marocchi e Alessandro Lucarelli esprimendo le loro opinioni. Questa è una Lazio da rimonta e Immobile vuole superare se stesso, 9 reti in 8 gare e primato in classifica marcatori.

Testa al Celtic

Questa mattina alle 10:30 a Formello la squadra ha ripreso ad allenarsi per preparare la gara di Europa League di giovedì con il Celtic in vista della quale sono da recuperare Luis Alberto e Lazzari usciti acciaccati dalla gara di ieri. Il Celtic nel proprio stadio è imbattuto ed il tecnico Lennon studia le contromisure per Immobile.

Extra Lazio

Vince l’Inter con il Sassuolo, la Roma pareggia a Genova con la Samp. Cori razzisti dal settore ospiti contro il blucerchiato Vieira. Frongia rilascia nuove dichiarazioni sullo stadio. Adani mostra la sua preferenza per Balotelli in Nazionale. Settore giovanile: vincono tutte le giovanili, dai più piccoli ai più grandi, 5 su 5 tra ieri ed oggi.