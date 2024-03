Kenneth Andersen: "Isaksen lascerà la Lazio per un club superiore"

Tempo di lettura: < 1 minuto

ANDERSEN ISAKSEN INTERVISTA LAZIO - Kenneth Andersen, ex primo allenatore di Gustav Isaksen, ha rilasciato un'intervista a il Corriere della Sera. Il tecnico ha allenato il danese per due anni e sono rimasti in buoni rapporti, ha parlato del suo talento e del suo futuro alla Lazio. Di seguito le sue parole.

Le parole di Andersen

"Si vedeva che era forte ma non aveva mai il passo più lungo della gamba. Avrebbe potuto lasciare prima il Midtjylland, ma ha voluto aspettare di essere pronto".

Sul futuro di Isaksen

"Gustav è un vincente. Verrà fuori e secondo me arriverà il momento in cui lascerà la Lazio per un club superiore".