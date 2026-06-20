INTERVISTE
Andersson: “Protti è stata una delle persone più importanti della mia vita!
Kennet Andersson, ex laziale, ha voluto omaggiare lo Zar, Igor Protti, il giorno dopo la sua triste scomparsa, e lo ha fatto in una breve ma significativa intervista con la Gazzetta dello Sport.
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Andersson ricorda Protti in un’intervista
“Sono triste. Protti è stata una delle persone più importanti nella mia vita: mi ha accolto e aiutato”.
I due calciatori sono stati compagni di squadra a Bari, nella prima esperienza italiana dell’ex biancoceleste.
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