Ricordi André Anderson? Ha vinto la causa contro il San Paolo

C’era una volta André Anderson, ex centrocampista della Lazio accostato dall’allora direttore sportivo Igli Tare niente meno che a Hernanes, paragone purtroppo mai mantenuto: di recente, tuttavia, il calciatore ha fatto causa al San Paolo e ha vinto.

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André Anderson in causa con il San Paolo: cosa è successo

Vittoria in tribunale per André Anderson che tempo fa aveva fatto causa al San Paolo, i fatti risalgono circa al 2022, che a quanto pare non ha versato alla società del calciatore, la Datasoccer Sports LTDA, alcuni pagamenti. In queste ultime ore è arrivato il verdetto: risarcimento per l’ex Lazio ha dunque intascato 2 milioni di reais, l’equivalente di circa 340 mila euro.

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