ANDRE’ ANDERSON LAZIO – Crederci sempre. Perché alla fine un’occasione arriva. E’ questo il mantra che continua a ripetersi giorno e notte Andrè Anderson. Il brasiliano, classe 1999, arrivato in Italia dal Santos nel 2018 e alla Lazio in estate dopo un anno alla Salernitana, ha il fuoco dentro e non vede l’ora di esplodere. La concorrenza, in avanti, è agguerrita, ma lui non demorde e ha iniziato a lanciare i primi segnali di fumo a Simone Inzaghi.

André Anderson aspetta la sua chance alla Lazio

Impiegato appena 52 minuti da Simone Inzaghi in stagione, André Anderson ha la qualità di un vero numero 10, ma deve crescere fisicamente e tatticamente. In Brasile giocava attaccante, il tecnico piacentino lo vede più come seconda punta. Un giocatore alla Luis Alberto che, come riporta il Corriere dello Sport, è sbocciato nell’ultimo test a Formello dello scorso 7 marzo. Un’amichevole tra la Lazio e la Primavera, nella quale il brasiliano ha segnato 5 reti facendo rivedere quanto di buono mostrato già nel ritiro di Auronzo. La classe c’è, la voglia anche: André Anderson ha tutte le carte in regola per donare soddisfazioni e sorrisi ad Inzaghi nell’ultima parte di stagione. Coronavirus permettendo.

