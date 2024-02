Belotti: "Non so dove possiamo arrivare, la vittoria fa bene"

Tempo di lettura: < 1 minuto

FIORENTINA LAZIO BELOTTI POST PARTITA - Al termine di Fiorentina-Lazio 2-1, Andrea Belotti ha analizzato il risultato del match valido per il recupero della 26^ giornata di Serie A.

Fiorentina - Lazio, le parole di Belotti nel post partita

Queste le dichiarazioni di Belotti ai microfoni Sky nel post partita di Fiorentina - Lazio:

"Questa partita ci serve tantissimo perché una vittoria fa bene sempre per il morale. Fa bene ancora di più per quello che abbiamo mostrato per tutti i minuti, avevamo il pallino del gioco e la loro porta sembrava stregata. Abbiamo lavorato tutta la settimana e non c'è soddisfazione più grande di vincere."

È cambiato qualcosa?

"C'era tanta frustrazione per il primo tempo. Metti i tre pali, i salvataggi sulla linea... Sembrava stregata. Pensavamo questa sfortuna sarebbe andata via e così è successo."

Dove può arrivare la Fiorentina?

"Non so dove possiamo arrivare, penso sia una grandissima squadra con grandissimi giocatori. Dobbiamo pensare partita dopo partita. A fine stagione vedremo dove saremo arrivati".

Le parole di Belotti ai microfoni di Dazn

"Per come abbiamo interpretato la gara a livello mentale e tattico, è una vittoria meritata. Tutti hanno fatto quello che abbiamo preparato in settimana. Vincere così, quasi dominando, è la soddisfazione più grande. Nel primo tempo abbiamo subito un solo tiro in porta, nel secondo non ne ricordo".