Pirlo a un passo dalla panchina dell’Italia: accordo vicino

L’Italia è pronta a voltare pagina dopo la mancata qualificazione all’ultimo Mondiale: dopo i sondaggi falliti per Pep Guardiola, Maldini e Leonardo sono a un passo dallo stringere l’accordo con Andrea Pirlo per il ruolo di nuovo CT della Nazionale. E’ lui il principale candidato per la prima panchina azzurra del corso Malagò.

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L’Italia cerca il nuovo CT: Pirlo a un passo

Dopo mesi di incognite, il volto del nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana sta per essere svelato. Secondo quanto riportato da la Repubblica, la trattativa che porterebbe Andrea Pirlo sulla panchina azzurra sarebbe ora ai dettagli, sulla base di un contratto quadriennale a 1,5 milioni di euro a stagione. Potrebbe dunque essere l’ex centrocampista di Milan e Juventus l’allenatore incaricato di portare gli Azzurri al Mondiale 2030 dopo le mancate partecipazioni nelle ultime tre edizioni.

Pirlo vicino alla panchina azzurra: la sua carriera

Leggenda del calcio giocato con la maglia del Milan, della Juventus e dell’Italia, con cui è salito sul tetto del mondo nel 2006, Pirlo è stato un centrocampista luminare, dotato di una visione fuori dal comune che gli è valsa il soprannome di “Maestro”. E’ proprio la sua intelligenza del gioco del pallone, che Maldini ha potuto tastare con mano negli anni in rossonero, ad aver convinto l’ex dirigente del Milan e Leonardo ad affidargli la panchina azzurra, nonostante non possa vantare una carriera altrettanto di successo da allenatore. In Serie A è stato il tecnico solo della Juventus nella stagione 2020/2021, quella in cui i bianconeri sono stati costretti ad abdicare al titolo di campioni d’Italia dopo nove anni di dominio. Poi esperienze non indimenticabili alla guida del Fatih Karagümrük, della Sampdoria e dell’United FC, squadra di cui è tuttora il tecnico in carica.

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