ANDREAS BREHME - Il mondo del calcio è in lutto. Si è spento all'età di 63 anni Andreas Brehme. Fu calciatore del Bayern Monaco, dell'Inter e della nazionale tedesca. Campione del mondo nel 1990, segnò in finale contro l'Argentina di Maradona il gol decisivo su rigore. In Italia arrivò nel 1988, vestì il nerazzurro con il quale collezionò 154 presenze e 12 gol vincendo uno Scudetto, una Coppa Uefa e una Supercoppa Italiana.