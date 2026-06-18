INTERVISTE
Andreazzoli: “Il 26 maggio è una ferita ancora aperta”
Aurelio Andreazzoli, allenatore della Roma che perse la finale di Coppa Italia del 26 maggio 2013 contro la Lazio, è tornato a parlare di quella sconfitta ai microfoni di Sky Sport.
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Le parole di Andreazzoli sulla finale del 26 maggio.
“Una vittoria di quel tipo, in un derby giocato a Roma, sarebbe stata qualcosa di enorme. Allo stesso modo, era impossibile che una sconfitta così non avesse conseguenze.
La ferita non si è mai chiusa. Non ho mai rivisto quella partita, perché sarebbe stato troppo doloroso. È stata una gara giocata male da entrambe le squadre, persa per un episodio. Un altro episodio ci è venuto contro e quindi l’abbiamo persa. Il calcio è anche questo”.
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