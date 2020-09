Tempo di lettura: < 1 minuto

ANELLUCCI CAVANI LAZIO – La Lazio, dopo una lunga e snervante trattativa, è riuscita a trovare l’accordo con il Fenerbahce per Vedat Muriqi. L’attaccante kosovaro dovrebbe arrivare a Roma per una cifra complessiva di circa 20 milioni di euro. In casa biancoceleste non sono esclusi altri colpi nel reparto offensivo, soprattutto se Caicedo dovesse essere ceduto. Un nome che è stato accostato alla Lazio è quello di Edinson Cavani. Il campione uruguaiano è in cerca di una sistemazione, ma la richiesta di ingaggio è proibitiva per i capitolini, 10 milioni l’anno. Il suo ex procuratore Claudio Anellucci, grande tifoso biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo ed ha parlato del suo vecchio assistito. Ecco le sue dichiarazioni.

Anellucci su Cavani

“Con Eddy in campo la Champions sarebbe andata diversamente, ma da due anni lui ha scelto di affidarsi a un’altra persona che prende insieme a lui tutte le decisioni. Lazio? Se dicessi sì, sarei folle perché non ho carte per poter parlare. Essendo un tifoso della mia squadra, sarebbe un sogno. Io sicuramente l’avrei consigliato”.

