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INTERVISTE

Anellucci: “Lavoro di Gattuso apprezzabile, ma siamo ancora alla seconda giornata”

Published

3 ore ago

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Gennaro Gattuso

L’agente FIFA Claudio Anellucci ha parlato ai microfoni di TMW Radio della buona partenza in campionato della Lazio e del lavoro di mister Gattuso.

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Le parole di Anellucci in merito all’inizio di campionato della Lazio e al lavoro di Gattuso.

“Lazio? Sarri qualcosa di miracoloso l’anno scorso l’ha fatto. Il fatto è che, come abbiamo detto, non avrebbe dovuto accettare determinate condizioni. Un cambio alla fine era diventato inevitabile e devo dire che non mi sono piaciute alcune sue esternazioni dopo che si è accasato all’Atalanta.

Il lavoro di Gattuso ad ora è comunque apprezzabile. La squadra è quadrata e la difesa ieri si è comportata anche meglio che a Bologna. Ad oggi il bilancio è buono, ma siamo ancora alla seconda giornata”.

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