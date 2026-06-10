Anellucci: “Lotito cede? C’è fermento attorno alla Lazio, possono arrivare buone notizie”

A intervenire a Maracanà, trasmissione della radio di Tuttomercatoweb.com, è stato l’agente Claudio Anellucci, che ha parlato di due situazioni delicate, quelle di Lazio e Milan: ecco le sue parole.

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Le parole di Anellucci nell’intervista sulla Lazio e Lotito

“Credo che non si possano paragonare Lazio e Milan. Sono un paio di anni che c’è Cardinale, alla Lazio sono 22 anni che c’è Lotito. Quando hai il presidente che insulta la tifoseria, chiamandola ‘cosa’…questa è una delle tante cose per cui i tifosi dovrebbero avercela con Lotito. Con quello che ha speso il Milan in un anno, la Lazio ci ha fatto 5 mercati. La situazione della Lazio è aberrante.

La soluzione per uscirne è solo una, non ce ne sono altre. Lotito è stato sempre sopportato dai tifosi, poi ci sono state annate in cui gli è andata bene, spendendo poco e vincendo qualcosa. Adesso non c’è più niente. Può cambiare qualcosa? Oggi sono molto fiducioso, potrebbero arrivare buone notizie magari. C’è fermento“.

Redazione Lazionews.eu

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