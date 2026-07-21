Anellucci: “Situazione aberrante, Lotito da settimane non parla più di Lazio”

Ieri Claudio Lotito si è presentato da nuovo presidente della Reggina e oggi il procuratore Claudio Anellucci ha commentato la vicenda in questa sua recente intervista, rilasciata ai canali di Tuttomercatoweb, parlando naturalmente anche di Lazio.

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Le parole di Anelucci nell’intervista su Lotito, tra Lazio e Reggina

“Spero che la norma non venga cambiata, quella sulle multiproprietà, spero che Malagò si astenga da questo stavolta. Se c’è una norma, questa va rispettata e non si può cambiare a seconda delle volontà di un singolo. Tutto quello che sta succedendo credo sia aberrante, non risponde da settimane sulla Lazio. E ci si ritrova con una squadra rabberciata, con un ritiro a 50 gradi a Roma. I numeri parlano chiaro: la Lazio è una squadra che ha avuto difficoltà a fare gol e devi strutturare una squadra per permettere al nuovo tecnico di avere alternative lì davanti”.

Anellucci sul calciomercato della Lazio

“Hai perso tutta la difesa, dove avevi costruito un fortino quest’anno. E hai preso un giocatore buono come Pedraza e un altro punto interrogativo, ma devi prendere qualcosa che alzi il livello della squadra. Hai delle certezze che ti mancano. Ti serve gente di qualità, e questi giocatori costano. Devi prendere certezze, non punti interrogativi”.

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