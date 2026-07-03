Anellucci: “La bella notizia è che Lotito si trova in difficoltà”

Anche l’agente FIFA Claudio Anellucci era presente ieri alla manifestazione dei tifosi della Lazio: ecco le sue parole sull’evento e su Claudio Lotito, pronunciate in un’intervista rilasciata in collegamento con TMW Radio.

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Le parole di Anellucci nell’intervista sulla manifestazione dei tifosi della Lazio del 2 luglio

“Ero alla manifestazione, un piacere vedere tanti tifosi con la sciarpa al collo. C’era tanta gente che si è palesata in un momento di difficoltà laziale. La vera sorpresa è nel leggere questo signore che oggi ha detto che si sente in difficoltà. Questa è la vera notizia. Ed è una bella notizia per i laziali. Oggi non c’è più niente di possibile. La manifestazione è stata un atto d’amore. Lotito deve capire che i giochi sono ormai fatti, il giorno della manifestazione ha lanciato la maglietta della squadra. Siamo alla follia. Non interessa a nessuno degli acquisti, è finita ormai. Quando Gattuso entrerà a Formello, si guarderà intorno e si chiederà chi glielo avrà fatto fare”.

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