Anellucci: "Non è la Lazio di Sarri, problemi nati ad Auronzo"

ANELLUCCI LAZIO INTERVISTA - In attesa di una comunicazione ufficiale da parte della Lazio sulle dimissioni di Sarri, Claudio Anellucci ha espresso la sua opinione a riguardo.

Le parole di Anellucci dopo Lazio - Udinese

Queste le dichiarazioni di Claudio Anellucci a TMW Radio: "Non ci vuole tanto a capire che non è la Lazio di Sarri. La problematica nasce da Auronzo, dove l'allenatore il 31 luglio rassegna formalmente le proprie dimissioni per una serie di situazioni di mercato e la società corre ai ripari mandando i senatori che gli chiedono di restare. Arrivano tre giocatori e fa un passo indietro, ma la storia tra Sarri e la Lazio finisce lì".

Sulle dimissioni di Sarri

"I giocatori non erano molto convinti comunque si è arrivati a queste scene vergognose. Se Sarri rassegna le dimissioni vedremo una Lazio come la Roma dopo Mourinho, che va a duemila. Le colpe ce le hanno tutti, ma Sarri non meritava certe cose. La partita di ieri è vergognosa. Sarri può dimettersi? Assolutamente sì. E' stato allertato Tommaso Rocchi, così mi dicono".