Anellucci: "La Juventus troverà una Lazio diversa, sarà partita dura"

ANELLUCCI LAZIO JUVENTUS - Claudio Anellucci ha espresso la sua analisi sul prossimo, delicato match della Lazio contro la Juventus, previsto per le ore 18 di sabato 30 marzo 2024.

Le parole di Anellucci verso Lazio - Juventus

Questo il pensiero di Claudio Anellucci, espresso a TMW Radio in vista di Lazio - Juventus: "La Juventus ha una partita molto dura, troverà una Lazio completamente diversa nell'aspetto e nella testa soprattutto. La Juve però è sempre la Juve. E chiudo dicendo di andare a vedere cosa ha fatto Allegri e i punti importanti portati a casa con una squadra non con top-player. Per me giudicarlo è una follia. Criticare per gli ultimi due campionati Allegri e i punti che ha fatto è davvero assurdo".