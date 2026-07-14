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Giampaolo Angelucci smentisce le recenti voci sulla possibile acquisizione della Lazio
Nelle ultime ore erano circolate voci che volevano Giampaolo Angelucci interessato ad acquistare la Lazio; il diretto interessato ha smentito tali voci con la seguente nota riportata da Adnkronos.
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La nota con la quale Angelucci ha smentito l’interesse per la Lazio
“In relazione alle notizie circolate in questi giorni circa un presunto interesse per l’acquisizione della S.S. Lazio, Giampaolo Angelucci smentisce in modo categorico tali ricostruzioni.
si tratta di indiscrezioni totalmente infondate, prive di qualsiasi riscontro e del tutto pretestuose. Né io né il Gruppo abbiamo mai manifestato alcun interesse a entrare nel mondo dello sport o del calcio, né tantomeno ad acquisire la S.S. Lazio. Preciso, inoltre, che non deteniamo titoli azionari riferibili alla società in questione.
Qualsiasi ricostruzione di diverso tenore è, pertanto, destituita di ogni fondamento”
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