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Anna Falchi fa impazzire i social: l’esultanza è da urlo! (FOTO)

Published

1 ora ago

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Anna Falchi esultanza social Juventus Lazio

Anna Falchi, conduttrice tv e grande tifosa della Lazio, ha esultato per il netto 3-0 dei ragazzi di Gattuso contro la Juventus pubblicando una storia su Instagram che ha fatto impazzire i social: ecco le foto.

Leggi anche: Trentuno anni dopo, Torino espugnata per 0-3: l’Aquila vola sull’Allianz

L’esultanza social di Anna Falchi per la vittoria della Lazio contro la Juventus

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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1 Inter 19 7
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4 Cagliari 13 6
5 Milan 12 6
6 Como 11 6
7 Juventus 11 6
8 Napoli 10 6
9 Frosinone 10 6
10 Atalanta 9 6
11 Sassuolo 8 6
12 Torino 7 6
13 Lecce 6 6
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15 Udinese 4 6
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