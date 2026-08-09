Ansideri (Under 18): “Darò il massimo per questa grande società”

Il terzino sinistro della Lazio Under 18 Andrea Ansideri si è espresso ai microfoni dei canali ufficiali della società biancoceleste.

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Le parole di Andrea Ansideri, nuovo terzino della Lazio Under 18.

“Sono un terzino sinistro, vengo da un’accademia in Spagna, Marcet. Ho 17 anni e sono arrivato quest’anno alla Lazio sperando di ripagare la fiducia che mi è stata data e di impegnarmi al massimo per questa grande società e per i risultati che vorremo ottenere in futuro.

Arrivare qui e indossare questa maglia è un onore, è una grande società che ringrazio per la fiducia. Spero di ripagarla nel migliore dei modi, sia individualmente che portando più in alto possibile la squadra: il gruppo è la cosa più importante. Mi aspetto una stagione divertente, ma anche faticosa perché un campionato importante con tante squadre forti.

Potremo competere tranquillamente, siamo un bel gruppo e siamo forti, e si sta creando anche un bel legame con il mister e lo staff. Il mister trasmette molto a livello caratteriale, ti sprona sempre a dare il massimo e fare di più. Stiamo iniziando a lavorare a livello tattico, stiamo facendo grandi passi e sa gestire bene la squadra. È un gran mister”.

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