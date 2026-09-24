Antonelli (ds Venezia): “Stroppa riparta dalla prova con la Lazio”

In conferenza stampa, il ds e General Manager del Venezia, Filippo Antonelli, ha rinnovato la fiducia a Giovanni Stroppa dopo giorni di riflessione in seguito agli 0 punti conquistati finora: la prestazione degli arancioverdi contro la Lazio è stata positiva, nonostante le sconfitta, ed è valsa la conferma del tecnico, che non può più sbagliare.

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Le parole di Antonelli in conferenza stampa sulla conferma di Stroppa dopo Venezia Lazio

“Tutti insieme abbiamo analizzato cosa potessimo fare meglio, qualcosa di buono lo abbiamo iniziato a vedere contro la Lazio. Ci sono stati miglioramenti incoraggianti. Per questo abbiamo preferito prenderci il tempo necessario, informando anche Stroppa che c’erano ragionamenti in corso, prima di arrivare alla decisione ufficiale.Non dovevamo dare una risposta veloce all’esterno, ma la risposta più giusta per il Venezia. Stroppa comunque non è stato messo da parte: ha allenato regolarmente lunedì e martedì. Anche dalla squadra sono arrivate parole incoraggianti, come quelle del capitano e di altri giocatori: sono con l’allenatore. Ora però le parole devono lasciare spazio ai fatti. La fiducia deve essere trasformata in senso di responsabilità”.

Il punto sulle prime cinque partite

“Nelle prime 4 partite ci sono state due buone prestazioni e passi indietro contro Frosinone e Fiorentina. Con la Lazio c’è stata una solidità difensiva migliore e abbiamo messo in difficoltà una squadra forte come la Lazio. Questo non basta e non ci deve bastare. Una prestazione migliore non giustifica i non risultati, non cerchiamo buone prestazioni ma punti fondamentali per gli obiettivi. La partita con la Lazio mi aspetto sia una base di partenza. All’inizio ho detto che ci aspettavamo difficoltà, che però sono state superiori alle aspettative. Detto questo penso che Stroppa debba ripartire dalla sfida con la Lazio, che ha mostrato solidità. Mi aspetto da lui, dallo staff e dai giocatori che si vada avanti con la sua identità, ma con una solidità difensiva migliore che si è vista in parte con la Lazio”.

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